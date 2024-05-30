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Родителям рассказали, как не допустить солнечного удара у детей

Педиатр Тимаков: панамка поможет не допустить солнечного удара у детей

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Shutterstock

Детям во время прогулок в жаркую погоду важно одевать панамку или другой головной убор, чтобы избежать солнечного удара. Об этом RT рассказал врач-педиатр кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Кроме того, для защиты от солнца специалист рекомендует наносить на кожу ребенка солнцезащитные кремы. Еще один совет, который дал врач, — ограничить время нахождения на солнце.

«Чаще заходить в тенек, иметь с собой воду. Если у ребенка меняется настроение и поведение, появляется вялость и апатия, то срочно бежать в прохладу, прикладывать что-то прохладное. Обязательно всегда, чтобы вода была с собой», — заключил Тимаков.

Педиатр, неонатолог, вакцинолог, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова до этого говорила, что родителям важно использовать солнцезащитные средства с фильтром не менее 50, чтобы защитить младенцев в жару, их нужно наносить на все открытые участки тела. Помимо этого, она рекомендует допаивать водой тех детей, которые не находятся на грудном вскармливании. Гулять с детьми рекомендуется в период до 11:00 и после 15:00.

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