Россиянам рассказали, какие средства нужно положить в автоаптечку

В автомобильной аптечке обязательно должны быть кровоостанавливающие салфетки, которые содержат антибактериальную и анестетическую пропитку. Об этом RT рассказали эксперты «СберЕаптеки» и «СберАвто».

По их словам, такие салфетки более эффективны в остановке крови, чем марля, вата или другие похожие средства. Вместо йода и зеленки специалисты рекомендуют приобрести раствор «Бетадин» или хлоргексидин, потому что они могут оказать оперативное воздействие на бактерии и вирусы. Помимо этого, в аптечку лучше положить охлаждающие пакеты, пантенол, мазевые повязки.

«В дороге можно столкнуться с симптомами аллергии: будет не лишним запастись препаратами с дезлоратадином или лоратадином в таблетках, которые блокируют рецепторы гистамина, вызывающие аллергические реакции, либо приобрести препараты с хлоропирамином или клемастином в форме растворов для инъекций», — заключили они.

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас до этого говорил, что в аптечке должны быть лекарства от аллергических приступов, головной боли, желудка и давления. По его словам, некоторых случаях такие препараты могут быть просто необходимы для управления автомобилем.

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