В Москве обрушилось горящее здание

МЧС РФ по г. Москве

Производственно-складское здание, горящее на востоке Москвы, обрушилось на площади 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

При этом спасателям удалось локализовать пожар на площади 3 тыс. кв. метров.

По данным МЧС РФ, в ликвидации огня задействованы два вертолета Ка-32, которые несколько раз сбросили по 75 тонн воды на горящее здание.

«Уже выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды», — сообщили в ведомстве.

Согласно информации столичного департамента транспорта, в обе стороны по Мартеновской улице приостановлено движение из-за пожара.

Пожар в производственно-складском здании на Мартеновской улице начался рано утром 29 мая. Изначальная площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

В прокуратуре Москвы заявили, что контролируют установление причин пожара.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.