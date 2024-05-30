В ходе митинга в Мексике застрелили кандидата в мэры

Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен в ходе заключительного митинга предвыборной кампании. Об этом сообщает El Universal.

По данным издания, политик шел вдоль своих сторонников на баскетбольной площадке. В этот момент приблизившийся к нему неизвестный несколько раз выстрелил мэру в затылок.

Ссылаясь на распространяемые в соцсетях видеозаписи происшествия El Universal уточнило, что прозвучали не менее 15 выстрелов.

23 мая сообщалось, что в результате обрушения сцены на митинге в мексиканском штате Нуэво-Леон погибли девять человек, в том числе один несовершеннолетний. По данным газеты ABC Noticias, в результате происшествия пострадали 63 человека.

В сентябре 2023 года недовольные граждане Мексики похитили сыновей мэра, подозреваемых в махинациях с бюджетными деньгами. По версии правоохранителей, глава города Митонтик причастен к краже 5,8 миллионов песо. После разгоревшегося скандала неизвестные похитили двух сыновей чиновника. Злоумышленники связались с родственниками мужчины и стали угрожать семье последствиями в случае, если украденные деньги не вернут одной из беднейших коммун города Оксиман.

Ранее в Словакии произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо.