Онколог развеял самые распространенные мифы о родинках

Удаление родинок — актуальная тема, волнующая многих, особенно любителей пляжного отдыха и солнечных «ванн». Врач-онколог, врач-онкодерматолог Расул Ахмаев «СМ-Клиника» в разговоре с «Газета.Ru» опроверг популярные мифы о родинках, назвав их бездоказательными с медицинской точки зрения.

Первый миф — удаление родинок напрямую связано с развитием рака кожи.

По словам онколога, это в корне неверное заблуждение. Родинки — это доброкачественные новообразования, которые не представляют никакой угрозы для здоровья. Если по каким-либо причинам захотелось удалить родинку, лучше это сделать в клинике у опытного врача.

«Перед удалением родинок необходимо обязательно пройти обследование у специалиста и сделать дерматоскопию. Только удостоверившись в доброкачественности невуса, врач проведет процедуру. Также желательно сразу отправить удаленное образование на гистологическое исследование, чтобы исключить любые риски. А вот самостоятельно удалять родинки дома категорически не рекомендую. Многие до сих пор пытаются удалить бородавки и родинки перекисью водорода или какой-нибудь щелочью. Но в этом как раз и опасность. Если внешне безобидная родинка уже начала перерождаться в злокачественную, то ее механическое удаление может запустить стремительный онкопроцесс. Особенно это касается нарождающейся меланомы, которая может очень быстро метастазировать», — предупредил Ахмаев.

Мифом является и то, что злокачественный рак кожи — это меланома.

По его словам, на самом деле далеко не каждое злокачественное образование кожи является меланомой. У большинства людей встречается базальноклеточный рак кожи, который очень медленно развивается и почти не метастазирует. Второй по агрессивности плоскоклеточный рак, который может давать метастазы в лимфоузлы и отдаленные органы. И, наконец, самый агрессивный рак кожи — это как раз меланома.

Несмотря на то, что меланома достаточно редко встречается у пациентов (в 4% случаев), но именно эта опухоль очень быстро прогрессирует и отличается худшими прогнозами по выживаемости.

«Развитие меланомы в первую очередь связывают с ультрафиолетом. Поэтому я очень советую тем, кто часто любит загорать на юге, воздержаться от загара в часы наибольшей солнечной активности — с 10 утра до 16 вечера. Кстати, хочу еще заметить, что меланома совсем необязательно развивается из обычной родинки. Она может появиться на абсолютно чистой коже, в основном на спине, руках и ногах — то есть местах, не защищенных от солнца. Поэтому перед посещением жарких стран лучше сразу проверить родинки у онкодерматолога и убедиться, что все в порядке. А, кроме того, в целях профилактики необходимо 2 раза в год, осенью и весной, проходить регулярные обследования», — сказал онколог.

Третий миф — случайная травма родинки приводит к меланоме.

Он отметил, у некоторых людей есть страхи по поводу перерождения травмированной родинки. Например, при случайном порезе родинки во время бритья или депиляции. Чаще всего с поврежденным невусом ничего страшного не происходит.

Однако в целях безопасности онколог рекомендовал обязательно обратиться в клинику. Как правило, специалисты сразу удаляют родинку с проведением гистологии. Если же исследование удаленной родинки показало ее злокачественный характер, скорее всего, опухолевый процесс начался еще задолго до момента травмы, которая только ускорила развитие рака.

Ахмаев также отметил, что мифы с травмированием родинок могут быть связаны с поздней диагностикой меланомы. Как правило, пациенты с опухолью обращаются в клинику слишком поздно — на последних стадиях рака. В такой ситуации оперативное вмешательство уже не эффективно, наоборот, может ускорить распространение метастазов по организму.

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