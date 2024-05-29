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Мужчину, который выстрелил в живот участнику СВО и сам уехал в ДНР, будут судить под Тулой

Житель Тульской области стрелял в воздух и попал в живот участнику СВО

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Тульской области мужчину будут судить за незаконное хранение оружия и покушение на участника СВО. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В феврале 26-летний житель Алексина, будучи пьяным и находясь в жилом квартале, начал стрелять в воздух из огнестрельного оружия. Это заметил участник СВО, который приехал в отпуск, он попросил незнакомца убрать оружие и сам попытался остановить его, но злоумышленник выстрелил ему в живот. Пострадавшего своевременно доставили в больницу, и врачи смогли ему помочь, а стрелок скрылся с места преступления.

В тот же день он открыл стрельбу по мужчинам, которые попытались его задержать. Местные жители не пострадали, так как сумели увернуться. Позднее хулигана, который к тому времени уехал в ДНР, все же поймали. Следователи предъявили ему обвинение по двум статьям. Он признался в содеянном и был отправлен под стражу. В ближайшее время его дело рассмотрит суд.

Ранее в Приморье в избиении мужчины обвинили участника СВО и полицейского.

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