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В Кировской области мужчина схватил ребенка за волосы и ударил головой о карусель

В Кировской области мужчина напал на детей на детской площадке

В селе Пасегово Кировской области мужчина напал на двух мальчиков на детской площадке и ударил одного из них головой о карусель. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел 27 мая в селе Пасегово, группа детей играла на детской площадке, компания школьников начала дразнить незнакомого мужчину, между взрослым и подростками завязалась словесная перепалка.

В ходе конфликта россиянин подбежал к карусели, на которой сидели два мальчика, схватил одного из них за волосы и ударил головой о карусель, второй школьник получил удар ногой. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Краснодаре перед судом предстает местный житель, который напал с ножом на трех прохожих на улице. Пьяный россиянин ударил охотничьим ножом в спину 11-летнюю девочку. Ребенок упал, злоумышленник проследовал по улице и напал на мужчину, ударив его лезвием в шею, а затем набросился на женщину, выходившую из магазина, прохожая получила ножевое ранение лица. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, нападавшего удалось задержать. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, он был заключен под стражу.

Ранее неизвестный напал на ребенка возле общежития в Кемерове.

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