В ФАС РФ предложили ограничить предельную норму потребления электроэнергии населением

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) считают необходимым ограничить предельную норму потребления электроэнергии. Такое предложение прозвучало на заседании комитета Госдумы по энергетике от замначальника ведомственного Управления регулирования электроэнергетики Сергея Дудкина.

Согласно расчетам службы, оптимально установить верхнюю границу первого диапазона потребления электроэнергии из расчета 15 кВт × 625 часов потребления = 9375 кВт·ч в месяц и закрепить эту величину на уровне акта правительства РФ.

Регионы же смогут устанавливать первый диапазон потребления на уровне ниже, но не выше этой отметки, предлагают в ФАС РФ.

С 1 июля в 71 регионе страны введут дифференцированные тарифы на электроэнергию. Дифтариф предполагает три диапазона энергопотребления для населения, в зависимости от которых будет устанавливаться тариф.

Предполагалось, что дифференцированные тарифы на электроэнергию защитят добросовестных потребителей, которые используют ее только для бытовых нужд.

При этом регионы установили различные границы потребления — от 130 кВт·ч в месяц в Калининградской области до 46-48 тыс. в Мурманской и Псковской областях.

Иркутская область, выступавшая инициатором введения дифтарифа, определила границу первого диапазона (с действием льготной ставки) на уровне 25 тыс. кВт·ч в месяц.

Присутствующий на заседании председатель комитета Госдумы по энергетике, депутат «Единой России» Павел Завальный отметил, что 25 тыс. кВт·ч в месяц, которые установила Иркутская область, можно освещать дом площадью 2 тыс. кв. м.

Он уточнил, что среднее потребление домохозяйства составляет 206 кВт·ч. При этом указал, что некоторые граждане потребляют десятки тысяч кВт·ч. Такое потребление, констатировал он, явно идет не на бытовые цели.

Одним из механизмов поддержки населения является субсидирование поставок электроэнергии, когда население платит по пониженным тарифам, а разница компенсируется за счет увеличенных платежей бизнеса. Такой механизм называется перекрестным субсидированием.

Депутат напомнил, что зачастую плодами такой меры поддержки пользуются «серые» бизнесмены, прежде всего, нелегальные майнеры. При этом основная нагрузка перекрестного субсидирования ложится на честный региональный бизнес.

Он поручил ФАС РФ рассмотреть целесообразность введения не трех, а двух диапазонов потребления, где первый будет ограничен на уровне 500-600 кВт ч, а за более высокое потребление будет установлен повышенный тариф.