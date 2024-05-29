Волгоградский муфтий назвал ношение никабов в России пришлой традицией

В Священном Писании не сказано об обязанности женщины закрывать свое лицо, никаб не является обязательным в исламе, заявил изданию «НовостиВолгограда.ру» муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад.

«Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. Я лично выступаю против ношения никаба. Это пришлая традиция, не относящаяся к народам России», — подчеркнул Бата Кифах Мохамад.

Муфтий считает, что настороженное отношение россиян к никабу можно понять, поскольку у людей есть внутренний страх перед теми, кто прячет свое лицо.

По его словам, свою роль сыграли недавний теракт в «Крокус Сити Холл» и участившиеся скандалы с мигрантами.

Бата Кифах Мохамад также отметил, что никаб — частый атрибут религиозных радикалов.

Он напомнил о том, что даже во время совершения хаджа (паломничества в Мекку), когда делается обход вокруг Каабы, женщины обязаны открывать свои лица.

Закрыть их, считает муфтий, стремятся приверженцы радикальных взглядов.

Он заявил, что человек с закрытым лицом всегда будет вызывать подозрение и подчеркнул, что «в наше военное время вопросы безопасности превыше всего».

Муфтий не уверен, что в России назрела необходимость законодательного запрета ношения никаба. Но даже в случае принятия такого закона протестов мусульманского сообщества ждать не стоит, считает Бата Кифах, так как ограничения затронут единицы верующих.

«В России людей, которые носят никаб — меньшинство. Их единицы. И сами верующие по-разному к этому относятся», — добавил муфтий.

Ранее сообщалось, что в сети появились посты в поддержку предложения о запрете ношения никаба в России.

Напомним, дискуссия разгорелась после того, как председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести запрет на ношение никаба в России.