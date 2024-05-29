В Усть-Лабинске в доме пенсионера нашли арсенал оружия и 4 тысячи патронов

В Краснодарском крае полицейские изъяли у 69-летнего пенсионера 25 единиц оружия и почти четыре тысячи патронов разного калибра. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сотрудники уголовного розыска совместно с ФСБ обнаружили в частном домовладении в Усть-Лабинске незаконный арсенал. У 69-летнего местного жителя были изъяты 25 единиц оружия и около четырех тысяч боеприпасов различного калибра, а также клинки.

«Согласно заключению эксперта, изъятое оружие исправно и пригодно для производства выстрелов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, обстоятельства, при которых пенсионер стал владельцем целого арсенала, устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодаре сотрудник краевого главка совместно с сотрудниками Управления «С» УФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в торговле оружием и боеприпасами. Оперативники выступили в качестве покупателей и приобрели у 35-летнего жителя Краснодара осколочную гранату, факт приобретения был зарегистрирован документально, после чего злоумышленника задержали. Следователи установили, что оружие и боеприпасы мужчина получил от подельника в соседнем регионе. У торговца были обнаружены и изъяты ручные гранаты, автомат Калашникова и 420 патронов, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянин прятал в сарае 68 минометных снарядов.