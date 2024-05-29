Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как загар воздействует на организм человека

Врач Хорошев: загар может привести к раку кожи

close
100%
Depositphotos

В погоне за загаром можно получить солнечные ожоги, которые могут спровоцировать и другие болезни, вплоть до рака кожи. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил врач-невролог Павел Хорошев. Ультрафиолетовые лучи, по его словам, проникают вглубь кожи, повреждая ДНК и разрушая белковые ферменты, что приводит к ее преждевременному старению.

«Происходит массовая интоксикация, как и при любом ожоге, то есть ткани разрушаются, результаты разрушений поступают в кровь, возникает массовое повреждение почек и большая нагрузка на печень. Человек оказывается в состоянии некомфортном и рискованном», — рассказал врач.

Чтобы не получить солнечный ожог, он призвал пользоваться кремами с максимальной защитой (от 50%), в часы наибольшей солнечной активности (с 11:00 до 16:00) находиться в тени, ходить в светлой одежде и соблюдать питьевой режим.

Врач-дерматолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого объяснила, как правильно загорать. Начинать летний сезон, по ее словам, стоит с коротких сеансов на солнце, постепенно увеличивая их продолжительность, чтобы кожа успела адаптироваться к ультрафиолету.

Ранее в Петербурге девушка отправилась загорать около дома и получила ожог 80% тела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами