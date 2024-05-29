Россиянам объяснили, за какие ошибки у них могут забрать загранник

Если в документах допущены хоть какие-то ошибки, то у человека могут забрать загранпаспорт и не выпустить его из страны. Причем сейчас это касается даже мелких опечаток, с которыми раньше человек мог свободно путешествовать, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов в пресс-центре НСН.

Если раньше обнаружение небольших ошибок не приводило к изъятию паспорта на погранконтроле, то сегодня это почти неизбежно, подчеркнул эксперт. Это касается ошибок в написании фамилий, регионов, пропущенных букв. Также поводом может стать различное написание в загранпаспорте и системе миграционного или регистрационного контроля,.

«Безусловно, нужно проверять как минимум очевидные и вопиющие ошибки, когда пропущены буквы, когда неправильно указан город», — посоветовал Мохов.

Он напомнил о случаях, когда паспорта отбирали за букву «Ё» в имени Алена. Сегодня подобные ситуации могут стать причиной того, что человек потеряет уже оплаченный тур и авиабилеты, заключил он.

Напомним, недавно во Внуково пограничники забрали загранпаспорт у женщины, собиравшейся на отдых в Турцию. Причиной стала буква «Ё» в фамилии Деденева: в паспорте она была, а в системе миграционного учета фамилия была написана через «Е».

Ранее в российском МИДе отреагировали на сообщения об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом.