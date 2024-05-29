Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец школьника напал на учителя физкультуры, его коллеги начали забастовку

Во Франции отец школьника атаковал учителя и вызвал протест его коллег

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Родитель ученика беспричинно набросился на учителя на востоке Франции, сообщает L'Union.

Инцидент, возмутивший сотрудников средней школы в Виллер-Семез, департамент Арденны, произошел 28 мая. Известно, что преподавательский состав образовательного учреждения начал забастовку после того, как отец одного из учеников напал на учителя физкультуры, сопровождавшего в тот момент шестиклассников.

Мужчина проезжал мимо процессии на своем автомобиле, остановился перед педагогом и набросился на него. Он стал толкать и пихать преподавателя, а также словесно его оскорблять и угрожать ему. Пострадавший сумел дать отпор агрессивному родителю, который не объяснил причин своего поведения.

«Учитель очень хорошо справился с ситуацией», — считает представитель местного департамента образования.

На следующий день коллеги пострадавшего отказались вести уроки и вышли на улицу, директор школы поддержал их и пообещал подать жалобу на родителя школьника. Мэр города опубликовал в социальных сетях заявление, в котором осудил нападение и «неприемлемое поведение».

Ранее российский школьник надел мусорный пакет на голову учителю и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами