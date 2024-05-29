Отец школьника напал на учителя физкультуры, его коллеги начали забастовку

Родитель ученика беспричинно набросился на учителя на востоке Франции, сообщает L'Union.

Инцидент, возмутивший сотрудников средней школы в Виллер-Семез, департамент Арденны, произошел 28 мая. Известно, что преподавательский состав образовательного учреждения начал забастовку после того, как отец одного из учеников напал на учителя физкультуры, сопровождавшего в тот момент шестиклассников.

Мужчина проезжал мимо процессии на своем автомобиле, остановился перед педагогом и набросился на него. Он стал толкать и пихать преподавателя, а также словесно его оскорблять и угрожать ему. Пострадавший сумел дать отпор агрессивному родителю, который не объяснил причин своего поведения.

«Учитель очень хорошо справился с ситуацией», — считает представитель местного департамента образования.

На следующий день коллеги пострадавшего отказались вести уроки и вышли на улицу, директор школы поддержал их и пообещал подать жалобу на родителя школьника. Мэр города опубликовал в социальных сетях заявление, в котором осудил нападение и «неприемлемое поведение».

Ранее российский школьник надел мусорный пакет на голову учителю и попал на видео.