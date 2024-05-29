Москву назвали крупнейшим промышленным центром России

Москва успешно прошла тест на импортозамещение, рассказал «Ведомостям» экономист Михаил Беляев.

По его словам, отсутствие сбоев в промышленном производстве являются одним из ключевых показателей успешности стратегии.

«Московские предприятия, занявшие освободившиеся ниши, вполне нормально работают. Нет ни дефицита товаров, ни дефицита деталей», — сказал он.

По мнению многих экспертов, Москва стала крупнейшим промышленным центром России. Всего в столице работают более 4200 промышленных предприятий, на которых работают 725 тыс. специалистов.

По данным «Ведомостей», для предприятий Москвы разработано более 20 системных мер поддержки, среди которых льготное инвесткредитование, компенсации затрат на лизинг оборудования и другие.

Также для резидентов технопарков и особой экономической зоны (ОЭЗ) около 10 лет назад появились особые льготы, за счет чего удалось обеспечить благоприятные условия для стартапов и технологических компаний.

По данным правительства Москвы, на сегодняшний день в 48 технопарках столицы работают около 2300 компаний, имеющих налоговые льготы, сниженную арендную плату и другие преференции.

Резидентам выделяется субсидия до 100 млн рублей на технологическое присоединение и до 200 млн рублей на погашение кредитов на технику. Кроме того, для резидентов существуют грантовые программы.

Москва также поддерживает и экспорт товаров. Производителям столицы и зарубежным покупателям помогают строить устойчивые торговые отношения. Например, несырьевой экспорт Москвы в Китай в 2023 году показал рост на 32%.

Как отметил Беляев, управленческие решения по поддержке импортозамещения сыграли ключевую роль в промышленном подъеме.

С ним согласился и экономист Никита Кричевский, который отметил, что развитие человеческого капитала и комфортной среды не меньше помогают экономике развиваться.

«Власть делает так, чтобы людям было комфортнее, удобнее работать. Чтобы горожане могли реализовать свои компетенции, квалификационные навыки», — сказал Кричевский.