Суд оставил статус иноагента у сопредседателя центра «Мемориал»

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иностранного агента с сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По данным агентства, суд принял решение отклонить исковые требования Орлова к Минюсту РФ в полном объеме. Уточняется, что правозащитник участвовал в заседании суда по видеосвязи из СИЗО.

27 февраля суд приговорил сопредседателя «Мемориала» к 2,5 годам колонии.

В октябре 2023 года Головинский суд признал правозащитника виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Защита Орлова подала апелляцию на это решение. При этом прокуратура потребовала ужесточить наказание. Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

В марте сообщалось, что Орлову предложили отправиться в зону СВО, несмотря на возраст — 70 лет. По данным «Мемориала», предложение подписать о согласии на отправку в зону боевых действий ему сделали сразу после поступления в СИЗО-5 «Водник». Отмечалось, что документы с заявлением о согласии на отправку в зону СВО получают все оказавшиеся в СИЗО, даже если они, как Орлов, были задержаны на митингах против СВО.

Ранее на бывшего протодиакона Кураева завели дело о нарушении закона об иноагентах.