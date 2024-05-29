В одном из регионов России втрое сократят осадки сточных вод

В Башкортостане в ближайшее время запустят проекты по утилизации отходов сточных вод. Соответствующее соглашение власти республики заключили с Российским экологическим оператором (РЭО) на всероссийском инвестсабантуе, прошедшем в Сибае.

Предприятия ЖКХ в республике ежегодно образуют более 300 тысяч тонн отходов сточных вод. Предполагается, что реализация соответствующих проектов позволит снизить в три раза количество осадка, направляемого на захоронение, и, как следствие, уменьшить неприятный запах от объектов водоотведения, отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Соглашение такого рода с руководством российского региона подписываем впервые. Это очень символично, потому что именно в Республике Башкортостан успешно реализуется крупнейший в ПФО и один из крупнейших в России концессионный проект в сфере обращения с ТКО», — цитирует его 360.ru.

Снижения осадка специалисты будут добиваться с помощью внедрения технологий утилизации на определенных предприятиях. Далее предполагается провести реконструкции систем водоотведения водоканалов республики. Возможно, что РЭО предоставит проектам льготное финансирование.

Напомним, в Башкирии реализуется крупнейший инвестпроект в ПФО, направленный на создание комплексных объектов по обращению с ТКО. В проект инвестировано более 12 миллиардов рублей, из которых 95% РЭО предоставляет как долгосрочные льготные займы концессионерам.

Ранее в России создали новый метод биоочистки сточных вод от фенола.