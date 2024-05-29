Эксперты объяснили, как хакерам удалось парализовать работу СДЭК

При атаке на СДЭК хакеры использовали простейший вирус-шифровальщик, считает IT-специалист по информационной безопасности и конкурентной разведке Андрей Масалович. Тот факт, что им удалось на несколько дней парализовать работу сервиса, говорит о 100%-м отсутствии какой-либо готовности к подобным атакам, заявил он в беседе с 360.ru.

Компания СДЭК допустила катастрофический просчет, из-за которого ее смогли поразить хакеры далеко не самого высокого уровня, отметил Масалович. По его словам, украинские хакерские группировки в целом по миру находятся по уровню своего профессионализма «чуть выше плинтуса».

«И уж если они кого-то сумели атаковать, это надо умудриться так подставиться, — заявил эксперт. — Просто в столкновениях между российскими или пророссийскими украинскими хакерами примерно в 100% побеждали пророссийские».

По мнению специалиста, в компании о вероятности хакерской атаки даже не задумывались, поэтому не имели стойких паролей на случай попытки взлома через аккаунты сотрудников. Для других компаний подобный инцидент станет уроком и заставит увеличить защиту своих данных, считает Масалович.

«Это результат неготовности и отсутствия боеготовности. И отсутствие, скажем так, тренингов или этих пентестов, то есть они не готовились, не проигрывали возможность атаки», — заключил эксперт.

Напомним, курьерская служба СДЭК приостановила прием и выдачу посылок из-за технического сбоя, отмечалось, что сотрудники стремятся избежать ошибок при ручной обработке отправлений. Причиной проблемы назвали вирус-шифровальщик, хакерская группировка Head Mare взяла на себя ответственность за атаку, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о возобновлении работы СДЭК в ручном режиме.