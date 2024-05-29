Врач объяснила, чем чревато неправильное питание

Большинство алиментарно-зависимых заболеваний развиваются у предрасположенных людей из-за неправильного питания. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Она пояснила, что к алиментарно-зависимым заболеваниям относятся сахарный диабет 2 типа, ожирение, большинство недугов сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, аллергические болезни и даже некоторые онкологические.

«Что представляет собой здоровое питание? По сути, его основой можно считать средиземноморскую диету. Это достаточное употребление овощей и фруктов (в день взрослому человеку необходимо съедать их не менее 500 г), зелени, орехов, бобовых, ягод. Постные мясо и птица, жирная рыба, чем разнообразнее, тем лучше», — сказала врач.

Что касается вредной пищи, по ее словам, — это в первую очередь продукты пищевой индустрии: фастфуд, полуфабрикаты, сладкие газированные напитки, продукты мясной гастрономии, промышленные кондитерские изделия.

Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус до этого говорил, что правильное питание играет огромную роль для детей, потому что от этого будет зависеть их дальнейшее здоровье.

По его словам, в течение как минимум полутора лет после рождения ребенка важно кормить материнским молоком, которое позволит сформировать его иммунную систему. После этого можно вводить прикорм и постепенно знакомить их с обычными продуктами. Продеус уточнил, что к 2050 году около половины всех людей будут аллергиками, потому что их родители сократили путь для формирования у них нормального иммунитета.

Ранее диетолог рассказала об опасности овощной диеты и переизбытка витаминов.