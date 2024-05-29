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Дерматологи объяснили, как защитить кожу от солнечного излучения

Дерматолог Егорова: антидепрессанты и ретиноиды повышают опасность солнца

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Shutterstock/Artem Sokolov

У людей с первым и вторым фототипом наблюдается особая чувствительность к солнечному излучению – они быстро сгорают, находиться на солнце им крайне опасно. Также реакция кожи на солнце повышается при приеме определенных препаратов – антидепрессантов, ретиноидов и метронидазола. В этих случаях использование сильного солнцезащитного крема обязательно, рассказала НСН врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.

Людям с первым фототипом – белокожим, рыжим с веснушками – нельзя находиться на солнце, так как их кожа моментально получает ожоги, отметила врач.

Кроме того, нужно учитывать, что антибиотики тетрациклинового ряда, флебодиа, метронидазол, ретиноиды и большая часть антидепрессантов также делают кожу более уязвимой к солнцу.

«Если девушка пользуется услугами лазерной эпиляции, она также будет более чувствительнее к солнечному излучению, – добавила Егорова. – Когда мы идем на солнце, обязательно нужно пользоваться фотопротекторами, кремами SPF 50+».

Защищать важно не только кожу лица и тела, но и головы, подчеркнула дерматолог. Если не носить под солнцем головной убор или не использовать специальный солнцезащитный спрей, то можно обгореть, в результате чего начнут выпадать волосы, предупредила она. Это связано с тем, что солнце очень агрессивно влияет на кожу волосистой части головы, поэтому об этом также важно думать в жаркое время года, заключила врач.

Напомним, косметологи также советуют пользоваться SPF-кремами и косметикой с антиоксидантами в течение всего года для предотвращения пигментации кожи.

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