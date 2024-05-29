Маленькая девочка попробовала ароматизатор для авто и попала в реанимацию в Петербурге

В Петербурге полуторагодовалая девочка попала в реанимацию, попробовав ароматизатор для авто. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, 28 мая малолетнюю доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка отравление, а также химический ожог ротоглотки второй степени и реактивный эпилоглотит. Состояние девочки оценили как тяжелое — пострадавшую поместили в реанимацию.

Выяснилось, что отец оставил девочку одну в машине и та выпила жидкость, содержащуюся в ароматизаторе для салона автомобиля. Отмечается, что ребенок растет в полной благополучной семье, которая не состоит на учете. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Петербурге подросток съел бутерброд на завтрак и попал в реанимацию. У него диагностировали отравление неизвестным веществом.

Ранее в Ленобласти подросток попал в реанимацию с отравлением суррогатным алкоголем.