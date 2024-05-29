Мясников: чистка кишечника – это средневековый бред и путь к раку

Популярные в сети методы чистки кишечника чаще всего опасны для здоровья, никакой пользы они организму не принесут, предупредил заслуженный врач России Александр Мясников. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал подобные техники «средневековым бредом», призвав не вмешиваться в работу кишечника, чтобы потом не лечиться от онкологических заболеваний.

«Поймите, что кишечник — очень серьезный орган, от которого зависит общее здоровье, иммунитет и многое другое. Особенно толстый кишечник. Использование подобных советов — прямой путь к онкологии», — подчеркнул Мясников.

Чистки вредят микробиому кишечника, убивая микроорганизмы в желудочно-кишечном тракте, которые очень важны для организма. Это грозит развитием массы заболеваний, так как эти микроорганизмы обеспечивают нормальную работу иммунитета. Если отравить их антибиотиками, они могут «отомстить», отметил врач.

Желающим что-то почистить доктор посоветовал начать со сковородки, подчеркнув, что чистить печень, сосуды и прочее – просто невозможно.

«Я понимаю нашу национальную любовь к клизмам, но тогда просто признайтесь, что вам нравится процесс, — добавил он. — Но это уже называется иначе».

Напомним, также врачи предупреждают, что самостоятельный детокс печени может закончиться выходом камней в желчевыводящие пути, что грозит человеку серьезными патологиями и летальным исходом. Подчеркивается, что чистить печень от токсинов опасно и делать это можно лишь под наблюдением врачей.

Ученые ранее выяснили, что кишечные бактерии влияют на решения человека.