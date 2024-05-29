Появилось видео из школы, где выпускницы жаловались на унизительный досмотр перед ЕГЭ

В соцсетях появилось видео из воронежской школы, где выпускницы пожаловались на унизительный досмотр перед сдачей ЕГЭ. Запись с камер опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

До этого ученица поделилась, что ей пришлось снять бюстгальтер во дворе школы, чтобы пройти металлические рамки, которые, вероятно, могли среагировать на детали в нижнем белье. Другая выпускница показала, что ей пришлось сорвать с лифчика металлическую деталь, чтобы пройти проверку.

На кадрах опубликованного ролика видно, как одна из сдающих экзамен несколько раз пытается пройти через рамки, но они вновь и вновь срабатывают, после чего выпускница направляется к выходу из здания. Именно в этот момент, по ее утверждению, она снимала белье на улице, а затем вернулась уже без него. Другая ученица рассказала, что ей также пришлось раздеваться перед школой. По словам выпускницы, возвращалась она с бельем, завернутым в футболку.

На самом ролике видно, что никто из проверяющих к школьницам не прикасается. При этом ролик не опровергает то, что девочки могли раздеваться на улице для прохождения проверки.

Ранее нижегородские школьники четыре часа ждали начала ОГЭ из-за технического сбоя.