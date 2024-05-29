Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео из школы, где выпускницы жаловались на унизительный досмотр перед ЕГЭ

Появилось видео из школы Воронежа, где девушки сообщили об унизительном досмотре

В соцсетях появилось видео из воронежской школы, где выпускницы пожаловались на унизительный досмотр перед сдачей ЕГЭ. Запись с камер опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

До этого ученица поделилась, что ей пришлось снять бюстгальтер во дворе школы, чтобы пройти металлические рамки, которые, вероятно, могли среагировать на детали в нижнем белье. Другая выпускница показала, что ей пришлось сорвать с лифчика металлическую деталь, чтобы пройти проверку.

На кадрах опубликованного ролика видно, как одна из сдающих экзамен несколько раз пытается пройти через рамки, но они вновь и вновь срабатывают, после чего выпускница направляется к выходу из здания. Именно в этот момент, по ее утверждению, она снимала белье на улице, а затем вернулась уже без него. Другая ученица рассказала, что ей также пришлось раздеваться перед школой. По словам выпускницы, возвращалась она с бельем, завернутым в футболку.

На самом ролике видно, что никто из проверяющих к школьницам не прикасается. При этом ролик не опровергает то, что девочки могли раздеваться на улице для прохождения проверки.

Ранее нижегородские школьники четыре часа ждали начала ОГЭ из-за технического сбоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами