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Россиянам рассказали, во сколько обойдется путешествие в «доме на колесах»

Специалист Мигунов: цена путешествия в автодоме начинается от 15 тысяч рублей

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Pexels

Аренда прицепа (трейлера) для путешествия на колесах в летний сезон обойдется в сумму от 2 тыс. рублей в сутки, полноценного автодома с душем, туалетом и местом для отдыха — от 15 до 23 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказал член правления Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Максим Мигунов.

По его словам, первый вариант пользуется спросом у студентов и тех, кто хочет сэкономить, второй — у людей старше 30 или семей с детьми.

«При этом чем больше дней арендуешь, тем дешевле. Поэтому полноценный автодом на шестерых может стоить около 18 тыс. рублей в сутки, и тогда отдых на 12–14 дней на такой машине обойдется примерно в 200–250 тыс. Зато по комфорту и внутреннему убранству все будет сопоставимо с отелем три и четыре звезды без питания либо с апартаментами», — отметил Мигунов.

Эксперт добавил, что стоимость нового прицепа для такого отдыха начинается от 500 тыс. рублей, полноценного «дома на колесах» — от 5 млн рублей.

22 мая сообщалось, что в России разработан автодом на базе внедорожника «УАЗ Патриот», который получил название «Навигатор». Автокемпер вмещает четырех человек. Особенность конструкции — тройная система отопления. Также в машине предусмотрена стиральная машина.

Ранее стало известно, что большинство россиян планируют провести летний отпуск на природе.

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