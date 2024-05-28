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Прокуратура Красноярска не будет изымать из продажи книгу Григория Остера «Вредные советы»

Прокуратура Красноярска не имеет претензий к книге «Вредные советы» Остера

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Издательство «Малыш»

Прокуратура Красноярского края сделала заявление по поводу возможного изъятия из продажи детской книги «Вредные советы» писателя Григория Остера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Красноярского края не намерена направлять исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера «Вредные советы». Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», — говорится в сообщении надзорного органа.

Сборник стихотворных «Вредных советов» обнаружили в одном из сельских книжных магазинов в Красноярском крае, на книгу пожаловалась местная жительница, которая увидела в ней рисунки с виселицами и самолетами, которые «летят на Запад». После этого возмущенная женщина отправилась в прокуратуру, где решили выдать предписание владельцу магазина изъять книгу и уничтожить ее. Продавщица магазина рассказала, что книга, которую ей пришлось убрать, была в единственном экземпляре.

Книга Григория Остера «Вредные советы», была выпущена в начале 90-х годов, это цикл стихотворений с советами и поучениями, которые в веселой форме объясняют детям, как не надо себя вести.

Ранее россиянку отправили на принудительное лечение после кражи книги за 6,7 млн рублей.

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