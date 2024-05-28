Прокуратура Красноярска не будет изымать из продажи книгу Григория Остера «Вредные советы»

Прокуратура Красноярского края сделала заявление по поводу возможного изъятия из продажи детской книги «Вредные советы» писателя Григория Остера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Красноярского края не намерена направлять исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера «Вредные советы». Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», — говорится в сообщении надзорного органа.

Сборник стихотворных «Вредных советов» обнаружили в одном из сельских книжных магазинов в Красноярском крае, на книгу пожаловалась местная жительница, которая увидела в ней рисунки с виселицами и самолетами, которые «летят на Запад». После этого возмущенная женщина отправилась в прокуратуру, где решили выдать предписание владельцу магазина изъять книгу и уничтожить ее. Продавщица магазина рассказала, что книга, которую ей пришлось убрать, была в единственном экземпляре.

Книга Григория Остера «Вредные советы», была выпущена в начале 90-х годов, это цикл стихотворений с советами и поучениями, которые в веселой форме объясняют детям, как не надо себя вести.

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