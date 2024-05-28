Уральцы сообщили о загадочном провале земли рядом с трассой

В Еманжелинском районе Челябинской области рядом с трассой образовался огромный провал земли. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на местного жителя, приславшего в редакцию фотографии.

Инцидент произошел у дороги в поселке Красногорский. Причина расхождения грунта пока неизвестна.

Фотографиями заинтересовались в областной прокуратуре. В пресс-службе ведомства отметили, что организовали проверку по факту случившегося.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города Еманжелинска будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и сохранности их имущества», — подчеркнули в прокуратуре.

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