Врач дала советы, как правильно загорать

Начинать летний сезон стоит с коротких сеансов на солнце, постепенно увеличивая их продолжительность, чтобы кожа успела адаптироваться к ультрафиолету. Такой совет в беседе с RT дала врач-дерматолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева. Также она посоветовала носить головной убор.

«В ясную погоду летом ультрафиолетовые лучи могут быть довольно активными независимо от географического расположения. Для загара лучше всего выбирать время до 10:00 утра или после 17:00. В эти часы солнечные лучи менее интенсивны, а риск получить ожог не так велик», — отметила врач.

Она добавила, что не стоит пренебрегать использованием солнцезащитных средств. По ее словам, применять крем стоит всегда, когда солнце активно, даже если кажется, что на улице прохладно.

28 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара с температурами до плюс 30°C прогнозируется в Центральной России и на севере европейской части страны.

Почти июльское тепло, по его словам, накроет и северные регионы страны. В Архангельской области до конца недели температура воздуха будет в пределах плюс 23-28°C, в Мурманской области — 20-26°C, в Карелии — 26-27°C, а в Якутии — 26-29°C.

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