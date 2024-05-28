В Подмосковье прооперировали годовалого ребенка с лишним пальцем

В Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) прооперировали годовалого ребенка со сдвоенным пальцем на руке. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Маленького пациента с врожденным пороком развития — полидактилией, у ребенка в утробе матери удвоился палец на руке. Хирурги прооперировали мальчика и устранили дефект.

«В конкретном случае нами была проведена операция по Bilhault-Cloquet, суть которой состоит в том, что проводится резекция встречных поверхностей фаланг гипоплазированных удвоенных пальцев и формирование единого пальца из двух получившихся половинок», — сообщил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

По прогнозам медиков, со временем функциональность пальца придет в норму. Пациент выписан на амбулаторное лечение.

Ранее хирурги восемь часов пришивали подростку отрубленную руку.