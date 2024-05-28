Мужчина проехал по пьяному пешеходу, который решил поспать перед его автомобилем

В Белоруссии мужчина попал в больницу после того, как заснул под машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Обратная сторона».

Инцидент произошел в Гомеле. По данным источника, 42-летний мужчина употребил спиртное и решил поспать на парковке.

Спустя некоторое время, около полуночи, владелец решил воспользоваться машиной, не из-за темноты не заметил человека перед автомобилем. Только начав движение, он почувствовал, как на что-то наехал, поэтому вышел и обнаружил человека.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Об их характере и состоянии мужчины не сообщается.

До этого в Красноярском крае машина переехала мальчика. Ребенок на самокате решил пересечь дорогу в неположенном месте, и в какой-то момент иномарка сбила его. После этого водитель не смог быстро затормозить, поэтому переехал пострадавшего.

На данный момент правоохранители проводят доследственную проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье женщина попала в больницу после того, как ее переехал сожитель.