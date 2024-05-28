Россиян предупредили о росте цен на ягоды, джемы, варенье и соки

Ягоды и ягодная продукция, в том числе, джемы, варенье и соки могут подорожать в России в связи с падением курса рубля, ростом издержек и майскими заморозками. Об этом «Парламентской газете» рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

По ее словам, оценить точный масштаб потери урожая из-за заморозков пока невозможно, потому что они разнятся в разных регионах — в одних хозяйствах потери могут составить всего 5-10% урожая, в других — до 70-90%.

«Если говорить о конкретных культурах, то сильнее всего пострадала черная смородина. Причем для хозяйств, которые на нее ориентировались, ситуация сложилась особенно непростая, потому что большие потери урожая черной смородины у нас наблюдаются уже второй год подряд. <...> по нашей оценке, урожай черной смородины сократится примерно в два-три раза от прогнозируемого», — сказала Козий.

Эксперт добавила, что цены на ягоды и фрукты в 2024 году в целом уже выросли на 20-30% и эта тенденция может сохраниться.

23 мая Ирина Козий говорила, что летом в российских магазинах могут снизиться цены на малину, голубику и черешню. Она уточнила, что цены на эти ягоды будут снижаться по мере того, как импортную продукцию на прилавках будет заменять урожай, собранный в российских широтах.

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