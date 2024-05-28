Врачи предупредили о последствиях самолечения аллергии

При проявлении симптомов сезонной аллергии следует обратиться за помощью к врачу. Принимать антигистаминные препараты следует строго по рецепту, самолечение чревато более серьезными проблемами со здоровьем, предупредил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с НСН.

На сегодняшний день в России аллергический ринит есть у более, чем 14 млн человек, что составляет порядка 10% всего населения – это очень серьезные показатели, отметил врач. При этом большинство людей, по его словам, не обращаются за медпомощью и занимаются самолечением.

«Здравомыслящие пациенты получают не ремесленные рекомендации, а медицинские-врачебные, индивидуальные. Важно не заниматься самолечением, это может привести к ошибке диагноза», — подчеркнул врач.

Для аллергиков есть как индивидуальные, так и общие рекомендации. Среди вторых Викулов назвал досезонную профилактику, очистку воздуха, а также обязательную консультацию аллерголога и подбор правильных препаратов.

Говоря о приближении сезона тополиного пуха, Викулов подчеркнул, что сам по себе он не является источником аллергии, поэтому вырубка деревьев не решит проблему. Аллергию провоцирует пыльца злаков, которая оседает на пухе, пояснил специалист. Даже без тополей она будет вызывать аллергию, которая чаще проявляется в виде насморка, ринита, коньюктивита, а в отдельных случаях – пыльцевой бронхиальной астмы, заключил аллерголог.

Врачи ранее оценили идею отпустить аллергиков на удаленку.