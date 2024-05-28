Россияне назвали самые используемые мобильные приложения в смартфонах

Банкинг, социальные сети и мессенджеры стали самыми популярными мобильными приложениями в смартфонах россиян. Об этом сообщили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, узнавшие у российских интернет-пользователей в возрасте от 18 до 45 лет, какие приложения скачаны в их смартфонах и насколько им важна доступность сервисов.

Выяснилось, что скачанным в телефон банкингом постоянно пользуются 23% опрошенных, соцсетями и мессенджерами – 21%, играми и развлечениями — 18%. Аудио- и видеосервисы самыми важными назвали 17% респондентов, социальные и навигационные приложения — 12%, а сервисы для покупок и доставок — 9%.

При этом 36% опрошенных отметили, что для них не имеет значения, в каком формате предоставляются услуги компании — через приложение или веб-версию. 28% считают, что мобильным приложением пользоваться удобнее, 21% выбирает только веб-версии. А 15% заявили, если у сервиса нет приложения, они не будут им пользоваться.

Аналитики констатировали, что 96% участников опроса не пользуются какими-либо программами для ограничения времени, проведенного в приложениях. Согласно исследованию, только 4% пользователей ставят себе строгие рамки.