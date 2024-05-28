Стало известно о повреждениях в результате падения воздушного шара в Балашихе

Три жилых дома пострадали при падении обломков сбитого воздушного шара в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом. «В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома», — уточнил источник.

Также стало известно, что обломки задели двух мужчин, один из них госпитализирован.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что над территорией Московской области был уничтожен малоразмерный воздушный шар. В ведомстве подчеркнули, что он был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) 27 мая приблизительно в 21:00.

Перед этим сообщалось, что самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты в понедельник вечером в Подмосковье.

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