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В Польше мужчина бросил петарду в кортеж президента страны

RMF24: пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Польши

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Global Look Press

Пьяный мужчина бросил петарду в сторону кортежа президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщает радиостанция RMF24, ссылаясь на представителя службы охраны президента полковника Богуслава Петровского.

Инцидент произошел 27 мая около 21:00 по местному времени (22:00 мск), когда кортеж главы государства проезжал через населенный пункт Кшевата на западе страны. Петровский отметил, что от взрыва петарды никто не пострадал.

По данным RMF24, 39-летний мужчина, бросивший петарду, в данный момент находится в местном вытрезвителе. Затем его будет допрашивать полиция. Свой поступок мужчина объяснил тем, что «хотел напугать птиц».

До этого президент Болгарии Румен Радев заявил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — это показатель нетерпимости к иному мнению и ненависти.

18 мая стало известно, что специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьера Словакии в СИЗО.

Ранее в Болгарии высказались о шансах Украины на победу.

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