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Синоптик: изнуряющую жару в Москве сменят грозовые дожди

Синоптик Шувалов: изнуряющая жара в Москве сменится дождями и грозами

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Погода в Москве в конце мая резко изменилась – на смену аномальному похолоданию пришла жара, которая не характерна для весны. Продержится такая погода с температурой воздуха около +30 градусов в течение нескольких дней, к выходным в столицу придут весенние грозы и дожди, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru.

Сегодня в Москве ожидается до +27 градусов – с начала весны это пока самый теплый день, отметил метеоролог. Однако уже к середине недели этот рекорд будет побит, потеплеет до +29 градусов.

Немного снизится температура воздуха только к выходным. В субботу и воскресенье в Москве и области прогнозируется неустойчивая погода, пройдут краткосрочные грозовые дожди. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 градусов выше нуля.

«Мы начнем июнь с летней жары, но приправленной короткими грозовыми дождями», — заключил Шувалов.

Напомним, в информагентстве «Метеоновости» отмечали, что в Москве температура воздуха на этой неделе превысит климатическую норму на 4-5 градусов. Ожидается, что календарное лето в столице также начнется с жары.

Фитнес-эксперт ранее рассказал, как проводить тренировки в жару.

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