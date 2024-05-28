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Ко Дню защиты детей в «Зарядье» пройдет научно-просветительский фестиваль «НаучФЕСТ»

Детский научно-просветительский фестиваль «НаучФЕСТ» пройдет в парке «Зарядье»

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

К Дню защиты детей впервые в парке «Зарядье» пройдет научно-просветительский фестиваль «НаучФЕСТ» — мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, Года семьи и Десятилетия детства. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На один день — 2 июня с 12:00 до 20:00 мск — парк превратится в квест-лабиринт с тематическими лабораториями, с экспериментальными заданиями, интеллектуальными играми, научными шоу для детей и взрослых.

Участники станут частью большого нон-фикшн сюжета, пройдут шаг через научные испытания и получат призы — книги, наборы для экспериментов и билеты на программы Научно-познавательного центра «Заповедное посольство».

Вход на мероприятие бесплатный, для посещения фестиваля необходимо пройти онлайн-регистрацию.

В программе — научный квест; интеллектуальные игры; живые эксперименты в лабораториях; лекции от ведущих ученых, а также физическая олимпиада и научные шоу.

Начнется фестиваль у павильона «Медиацентр» — прийти туда нужно заранее, к 11.30 мск. Там участникам выдут стартовый пакет: карту фестиваля с научными станциями и отличительные знаки участника. Пройти идентификацию смогут только зарегистрировавшиеся гости. Получив карту, каждый строит собственный маршрут, в каждой точке которого можно заработать баллы, пройдя испытание.

Всех участников фестиваля ждут сертификаты в экспериментальные лаборатории парка «Зарядье».

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