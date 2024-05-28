Названа дата рассмотрения иска на 1 млрд рублей к Ходорковскому

Мещанский районный суд Москвы рассмотрит прокурорский иск к бывшему главе ЮКОС Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом) и экс-президенту «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву в июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд назначил дело к слушанию на 13 июня», — пишет агентство.

16 мая стало известно об иске Генпрокуратуры к Ходорковскому и Лебедеву. Соответствующее заявление зарегистрировал Мещанский суд Москвы. Какие именно исковые требования предъявлены к ответчикам, не уточнялось.

Впоследствии РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что надзорное ведомство требует взыскать деньги, которые лежат на счетах компаний, принадлежащих Лебедеву и Ходорковскому. Речь идет об организациях «Рентли», «Фаргойл», «Сатурн XXV», «Ратибор», «Спецавтотранс», «Эвойл», «Менатеп лимитед», а также о «Сибирской лизинговой компании» и «Восточно-сибирской сервисной компании».

Уточнялось, что сумма средств, которую просят изъять, составляет более $1,8 млн и около 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что журналиста-иноагента и его супругу хотят признать экстремистским объединением.