Мальчик из Казахстана приехал в Петербург на лечение, но выпал из окна

Мальчик, приехавший в Петербург из Казахстана, оказался в реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Кирочной улице. По данным источника, шестилетний ребенок надавил на москитную сетку, после чего выпал из окна третьего этажа. О том, где в момент произошедшего были родители, не сообщается.

Приехавшие на место медики госпитализировали мальчика. Во время падения он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов.

Известно, что у пострадавшего наблюдаются особенности психического развития. Он приехал в Петербург из Казахстана, чтобы пройти курс лечения.

До этого в Иркутской области шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа своего дома. Младший член семьи остался без присмотра и подобрался к окну. В результате пострадавшего нашли под окнами очевидцы, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. В момент, когда ребенок выпал из окна, отец спал в соседней комнате.

Ранее в Красноярске женщина выбралась на карниз окна и упала с 23-го этажа.