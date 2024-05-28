Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько детей в России страдают от ожирения

Диетолог Стародубова: 9% детей в России страдают от ожирения

close
100%
Shutterstock

Почти треть (27%) детей в России имеют массу тела больше нормальной, при этом 18% из них — избыточную, 9% — страдают ожирением. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог Депздрава столицы Антонина Стародубова со ссылкой на исследования ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

По ее словам, за последние 10 лет количество детей с избыточной массой тела в стране выросла на треть (с 12 до 18%), с ожирением — более чем в 1,5 раза (с 5,5 до 9%). Чаще всего это происходит из-за малоподвижного образа жизни и несоблюдения принципов здорового питания, уточнила диетолог.

«Говоря простым языком, мы все больше едим и все меньше двигаемся. Это и приводит к росту распространенности ожирения, в том числе и среди детей», — отметила Стародубова.

Она добавила, что родители могут оказать влияние на основные факторы, которые способствуют развитию избыточной массы тела и ожирения у ребенка. К таким факторам относятся характер питания, уровень физической активности, режим сна. Помимо этого важно, чтобы взрослые сами придерживались здорового образа жизни, заключила специалист.

Ученые из Университета Глазго в составе международного коллектива до этого обнаружили, что дети и подростки из менее обеспеченных семей чаще страдают ожирением. Это связано с повышенным потреблением сахара и малой долей фруктов и овощей в рационе.

Ранее эндокринолог предупредила об опасных последствиях ожирения у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами