Стало известно, сколько детей в России страдают от ожирения

Почти треть (27%) детей в России имеют массу тела больше нормальной, при этом 18% из них — избыточную, 9% — страдают ожирением. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог Депздрава столицы Антонина Стародубова со ссылкой на исследования ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

По ее словам, за последние 10 лет количество детей с избыточной массой тела в стране выросла на треть (с 12 до 18%), с ожирением — более чем в 1,5 раза (с 5,5 до 9%). Чаще всего это происходит из-за малоподвижного образа жизни и несоблюдения принципов здорового питания, уточнила диетолог.

«Говоря простым языком, мы все больше едим и все меньше двигаемся. Это и приводит к росту распространенности ожирения, в том числе и среди детей», — отметила Стародубова.

Она добавила, что родители могут оказать влияние на основные факторы, которые способствуют развитию избыточной массы тела и ожирения у ребенка. К таким факторам относятся характер питания, уровень физической активности, режим сна. Помимо этого важно, чтобы взрослые сами придерживались здорового образа жизни, заключила специалист.

Ученые из Университета Глазго в составе международного коллектива до этого обнаружили, что дети и подростки из менее обеспеченных семей чаще страдают ожирением. Это связано с повышенным потреблением сахара и малой долей фруктов и овощей в рационе.

Ранее эндокринолог предупредила об опасных последствиях ожирения у детей.