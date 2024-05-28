Стала известна причина претензии прокуратуры к детской книге «Вредные советы»

Прокуратура потребовала убрать из магазина детскую книгу Григория Остера «Вредные советы» из-за иллюстраций. К тексту произведения вопросов не было, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, на книгу пожаловалась женщина в Красноярском крае, которая нашла ее в продуктовом магазине.

Открыв книгу, как пишет Baza, она увидела в ней рисунки с виселицами и самолетами, которые «летят на Запад». После этого возмущенная женщина отправилась в прокуратуру, где решили выдать предписание владельцу магазина изъять книгу и уничтожить ее.

Продавщица магазина рассказала, что книга, которую ей пришлось убрать, была в единственном экземпляре.

По данным Baza, никто пока не планирует изымать из продажи другие версии «Вредных советов».

27 мая прокуратура Каратузского района Красноярского края потребовала изъять из продажи книгу Остера. По мнению автора обращения в прокуратуру, в произведении «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх».

«Вредные советы» — сборник стихотворений для детей, в ироничной форме объясняющих детям, как не надо себя вести. В восьмидесятые годы они публиковались в разных журналах, а первый сборник вышел в 1990 году, после чего книга неоднократно переиздавалась.

Ранее россиянку отправили на принудительное лечение после кражи книги.