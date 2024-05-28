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Названы самые популярные фрукты и овощи у россиян

«Такском»: банан является самым популярным фруктом у россиян

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В апреле 2024 года россияне из овощей чаще всего покупали картофель (куплен более 14 млн раз), из фруктов — бананы (куплены более 8 млн раз). Об этом RT сообщили специалисты платформы фискальных данных «Такском», которые проанализировали более 56 млрд кассовых чеков.

Согласно их данным, за этот период овощи и фрукты купили более 71 млн и 25 млн раз соответственно. При этом томаты, огурцы и лук жители России приобретают одинаково, в апреле по каждой категории было зафиксировано более 10 млн покупок.

В число популярных овощей также вошли капуста, ее купили более 8 млн раз, морковь — более 5 млн раз, листья салата — более 4,5 млн раз. Из фруктов россияне чаще всего покупают яблоки — более 6,7 млн раз, мандарины — более 3 млн раз, апельсины — более 2 млн раз.

Данные китайской статистической службы до этого показали, что за январь-март этого года Россия закупила у Китая 3,5 тыс. тонн бананов, это в 19 раз больше показателей того же периода 2023 года. В денежном выражении объемы экспорта увеличились в 12 раз, до $2,7 млн. Россия закупила 81,7 тонн бананов на $50 тыс.

Ранее были названы самые популярные азиатские товары у россиян.

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