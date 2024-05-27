На россиянку, пришедшую на БДСМ-вечеринку с дочерью, составили административный протокол

В отношении женщины, которая привела свою несовершеннолетнюю дочь на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом, составили протокол. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Среди участников мероприятия, которое на днях разогнали силовики, оказалась женщина с ребенком. На видео с места событий якобы видно, что одежды на матери девочки-подростка в тот момент практически не было.

«Учитывая, что ребенок находился в ночное время на вечеринке с нетрадиционным уклоном, на законного представителя составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка», — рассказал Валерий Горелых.

По его словам, всего правоохранители задержали во время рейда более ста человек, у многих из них при себе нашлись ножи, пластыри, медицинские клеенки, полиэтиленовые халаты, а также вещества непонятного происхождения, спрятанные в контейнерах из-под «киндер-сюрпризов». Они были изъяты и отправлены на экспертизу.

Закрытая БДСМ-вечеринка проходила 25 мая на базе отдыха «Волна» на берегу Белоярского водохранилища, ее сорвал рейд полицейских. По словам участников вечеринки, у всех гостей мероприятия собрали персональные данные и отпустили.

«Там были люди в форме, в масках и без. Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой», — отметил тогда один из гостей.

Сегодня стало известно, что на организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского завели уголовное дело, его подозревают в оскорблении чувств верующих.

Ранее красноярский бар, на который жаловалась Екатерина Мизулина, объявил о своем закрытии.