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Стартовало обучение первого набора участников программы «Время героев»

Первые 83 участника проекта «Время героев» начали обучение в РАНХиГС

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РИА Новости

В Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) началось обучение первых 83 участников кадровой магистерской программы «Время героев». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

По словам ректора президентской академии, генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, программа будет включать четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый.

Во время первого модуля, который начался сегодня, участники будут изучать структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности.

Алексей Комиссаров уточнил, что обучения начали обучение лишь первые участники программы «Время героев». Остальные приступят к учебе в ближайшее время.

Помимо магистерской, разработана также очно-заочная программа. Также предусмотрена заочная программа повышения квалификации.

Участники отбора, не имеющие высшего образования, смогут бесплатно обучиться в президентской академии или других ведущих вузах страны.

Сенатор, член общественного совета программы «Время героев», Герой России Александр Карелин назвал попавших на магистерскую программу лучшими из лучших.

Он сообщил, что все начавшие обучение, отмечены высокими государственными наградами государства.

«Каждый из участников отбора на программу обладает командным опытом, подтвержденным в боевой обстановке. Уверен, что знания, полученные во время программы, общение с единомышленниками добавят к их уникальным особенностям новые возможности к применению для управления развивающимся Российским государством», — сказал Александр Карелин.

Телеведущий, член Общественного совета программы «Время героев» Владимир Соловьев сравнил боевые заслуги участников с подвигами дедов, победивших в Великой Отечественной войне.

«Деды бы вами гордились! Вы — продолжатели воинских традиций. Но сегодня нам надо не только победить, нам надо построить такую жизнь, чтобы дети и внуки не только гордились вами, но и могли долго и счастливо жить в нашей прекрасной России», — сказал Владимир Соловьев.

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