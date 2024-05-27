В Санкт-Петербурге ожидается рекордная декада

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что 27 мая в городе установится аномальная жара. Об этом сообщается в Telegram-канале метеоролога.

Он подчеркнул, что аномальная жаркая погода — это отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы на 7°C в течение 5 дней.

По словам синоптика, на этой неделе в Санкт-Петербурге по ночам ожидается +15…17°C, дневные — +26…28°C, а среднесуточная температура будет превышать +21°C.

Метеоролог добавил, что последняя декада мая должна поставить рекорд. Это уже ясно, несмотря на то, что до конца декады пять дней, подчеркнул Колесов.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и Московской области в ближайшие дни ожидается очень теплая и солнечная погода.

По его словам, во вторник, 28 мая температура воздуха в столице будет около +27°С, в среду, 29 мая — +28°С. При этом к концу рабочей недели воздух будет прогреваться до +30°С. Ночные температуры воздуха тоже будут достаточно высокими.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.