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В Свердловской области арестовали фигуранта дела о мошенничестве, совершившего побег

На Урале обвиняемый сбежал из зала суда, но все равно был арестован

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Свердловской области фигурант уголовного дела устроил побег из городского суда, но был пойман и помещен под стражу. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы инстанции.

Известно, что 17 мая жителю Алапаевска, которого обвиняют в хищении полумиллиона рублей с банковских карт, должны были ужесточить меру пресечения. Ранее мужчина находился под домашним арестом, но неоднократно нарушал его условия, после чего следствие попросило суд перевести фигуранта в СИЗО.

Однако обвиняемый сумел покинуть здание суда, когда судья удалился в совещательную комнату. Он воспользовался моментом, спустился на второй этаж и выпрыгнул в окно пустого зала судебных заседаний. Правоохранители разыскали беглеца лишь спустя трое суток, его вновь задержали и наконец ужесточили ему меру пресечения.

«Обвиняемый будет находиться в СИЗО минимум до 8 июля», — отметили сегодня в Алапаевском городском суде.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор заключенным, сбежавшим из колонии через дыру в заборе.

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