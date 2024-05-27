Пляж «Голубое озеро» в Луховицах подготовят к летнему сезону

Пляж «Голубое озеро» в Луховицах начали готовить к старту летнего сезона, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Как рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин, на пляж начали завозить песок, обновлять дороги к местам отдыха и ремонтировать кабинки для переодевания, душевые и другие элементы.

По его словам, всего в 2023 году более 849 тыс. человек посетили 203 пляжа на территории Московской области.

Хайкин отметил, что на пляже «Голубое озеро» появится спасательный пост, кабинки для переодевания и туалетный модуль.

В 2024 году для жителей и гостей Московской области будут работать более 200 пляжей.