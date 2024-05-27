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На Ямале экс-воспитательницу частного детсада будут судить за истязание воспитанников

В ЯНАО воспитательница детсада истязала своих подопечных и попала под суд

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В ЯНАО будут судить бывшую воспитательницу частного детского сада, сообщает региональная прокуратура.

Экс-сотрудницу частного детсада из Губкинского обвинили в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении двух несовершеннолетних лиц, находившихся в беспомощном состоянии. Известно, что речь идет об инцидентах, произошедших в дошкольном учреждении «Мишутка» и попавших на камеры видеонаблюдения. Информация о том, что в этом детсаду истязают детей появилась в СМИ в марте этого года. При этом, по утверждению источника, с детьми жестоко обращались многие сотрудники детского сада.

Однако, по версии следствия, насилие в отношении двух малолетних воспитанников применяла воспитательница, которая впоследствии была уволена из учреждения. В результате издевательств дети испытали физические и психические страдания, один из их законных представителей обратил внимание на ситуацию и обратился в следственный комитет, что привело к возбуждению уголовного дела. В ближайшее время его рассмотрит Губкинский районный суд, за истязание детей фигурантке грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в Москве пятилетнего мальчика увезли из детсада в больницу с черепно-мозговой травмой.

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