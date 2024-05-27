Лидер ОПГ, получивший амнистию после СВО, застрелил мужчину

В Красноярском крае полиция задержала рецидивиста, его подозревают в убийстве 50-летнего жителя поселка Большая Ирба. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Инцидент произошел 26 мая на территории поселка. В правоохранительные органы обратились местные жители, сообщив, что нашли на дороге рядом с дачами общества «Чайка» мужчину с огнестрельным ранением. Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за тяжкие преступления 39-летний красноярец.

Подозреваемого задержали инспекторы ГИБДД на 275-м километре автодороги «Саяны»: мужчина находился внутри автомобиля «Ауди». Водитель не реагировал на требование правоохранителей остановиться и попытался скрыться, но сотрудники ДПС сделали предупредительный выстрел в воздух. После этого водитель остановил авто, и полицейские задержали злоумышленника. Как рассказали в пресс-службе краевого Следственного управления СК, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Telegram-канала «Взгляд Инфо», подозреваемый — лидер Курагинской ОПГ. В 2019 году его осудили на 18 лет за несколько тяжких преступлений, но он смог освободиться после участия в СВО в рядах ЧВК «Вагнер». Подтверждения этой информации из официальных источников не поступало.

Канал со ссылкой на родственницу погибшего сообщил, что жертвой преступника стал случайный велосипедист.

Ранее в Челябинске экс-вагнеровцы устроили массовую драку со стрельбой.