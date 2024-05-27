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Жителям Хабаровска посоветовали беречь ноги во время прогулок по городу

Врио главы Хабаровского края посоветовал горожанам беречь ноги

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, прогуливаясь по Хабаровску, обратил внимание на ужасное состояние дорог в городе. Видео, на котором Демешин выражает возмущение работой властей города, чиновник опубликовал в своем Telegram-канале. На записи вместе с Демешиным присутствует мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Это же не сильно великие деньги. И это точно надо делать... Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте здесь по этим тротуарам. Здесь не ходите, наверное? И чиновники городские, наверное, не ходят?» — поинтересовался врио губернатора.

Глава региона констатировал, что Амурский и Уссурийский бульвары выглядят ужасающе и предложил коллеге «начать с небольших работ, которые не требуют больших затрат: заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить спортивные и детские площадки».

«Что думают люди, которые прогуливаются по таким бульварам, о городской и региональной власти? Правильно, ничего хорошего не думают», — подчеркнул Демешин.

Ранее в МВД заявили, что рассмотрят просьбу об установке лежачих полицейских для самокатов.

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