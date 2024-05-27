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В Свердловской области волонтеры начнут мониторить состояние домов-памятников

В Свердловской области состояние памятников архитектуры проверят волонтеры

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В Свердловской области волонтеры приступят к проверке состояния зданий, являющихся объектами культурного наследия (ОКН). Об этом сообщил глава НКО «Мирные жители» Алексей Кофман, слова которого цитирует ЕАН.

«Одним из первых мероприятий мы планируем запустить мониторинг ОКН. У нас есть реестр, куда они занесены: адрес, местоположение и типы объектов. Всего — 1496 памятников. Для волонтеров будет создана карта, чтобы отмечать прогресс по исследованию ОКН», — рассказал Кофман.

Добровольцы, по его словам, будут фотографировать здания с каждой стороны, чтобы оценить степень их сохранности. Особое внимание будет обращаться на то, эксплуатируется ОКН или нет, добавил руководитель организации.

Как сообщает издание, грантов на мониторинг не предусмотрено. Для реализации проекта, скорее всего, будут собираться пожертвования.

Согласно исследованию соцсети Одноклассники при поддержке экспертов фонда «Внимание», более половины россиян (53%) ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего региона. Зато во время путешествий даже в соседние области жители страны готовы ездить на экскурсии и узнавать новое.

Большинство россиян (66%) могут назвать по памяти максимум три архитектурные достопримечательности своего края, а треть из них (33%) смогли вспомнить только одну. При этом, большинство опрошенных (59%) испытали гордость, радость или любопытство, когда узнали, что в их регионе есть важные памятники архитектуры.

Ранее панельные дома времен ГДР признали в Германии памятниками архитектуры.

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