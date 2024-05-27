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Россиянина с пентаграммой на лице подозревают в нанесении девушке не менее 60 ударов ножом

В Самаре юношу арестовали за нанесение более 50 ударов ножом девушке

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Суд Самары избрал меру пресечения молодому человеку, которого подозревают в том, что он нанес знакомой более 50 ударов ножом. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на суд Промышленного района города.

Студент с татуировкой в виде пентаграммы на лице приехал к своему брату из Тольятти, и, по версии правоохранителей, в его квартире нанес 17-летней знакомой не менее 60 ударов ножом. Девушку медикам спасти не удалось. По какой причине это произошло, не уточняется. На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Сам 19-летний молодой человек вину признал. Помимо этого, на суде он заявил, что готов отдать нуждающимся почку.

Суд отправил фигуранта процесса под стражу на два месяца.

Известно, что юноша находится в академическом отпуске из-за того, что упал с лестницы и получил серьезную травму позвоночника.

На заседании присутствовала мать подозреваемого. Она охарактеризовала своего сына как хорошего человека и заявила, что ситуация ей непонятна.

Ранее в Якутии братья открыли стрельбу по отцу из-за обвинения в тунеядстве.

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